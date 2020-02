Con descontento se definió el concurso de 'volcadas' en la NBA

El alero de los Heat de Miami Derrick Jones Jr. superó este sábado al ala-pívot de los Magic de Orlando, Aaron Gordon, y se convirtió en el nuevo campeón del Concurso de Clavados de la 69 edición del Fin de Semana de las Estrellas, que se celebra en el United Center de Chicago.



El título no se definió hasta después de hacer dos intentos más en la final tras haberse dado empates seguidos en las puntuaciones perfectas de 50 que dieron los cinco jueces que trabajaron en el concurso, el último de la segunda jornada del Fin de Semana de las Estrellas.



Jones Jr. completó una jornada especial en su carrera profesional al celebrar su 23 cumpleaños con el regalo del título de campeón. Ambos jugadores obtuvieron un 50 perfecto en sus dos clavados en la final. Luego obtuvieron dos puntuaciones perfectas más en su primer desempate.

El jugador de los Heat completó su tercer mate con un movimiento dentro de la línea de personal y se elevó con decisión para en una acción de molino de viento y con la mano izquierda colocar el balón dentro de la canasta, una acción que los cinco jueces calificaron con 48 puntos. Después de una breve discusión con el miembro del Salón de la Fama, el expívot Shaquille O'Neal, Gordon pidió la ayuda al pívot novato de los Celtics de Boston, el senegalés Tacko Fall, y lo colocó cerca de la canasta.



Gordon tomó el balón de las manos de Fall en su camino hacia un poderoso clavado por el centro de la canasta. Los aficionados que llenaban el United Center ovacionaron su acción mientras las estrellas de la NBA, presentes en el campo, comenzaron a celebrar su acción. Pero los jueces le dieron solo 47 puntos y dejaron que Jones Jr. se convirtiese en el nuevo campeón, 32 años después que también en Chicago, el legendario Michael Jordan, lograse también el título con un mate histórico que ha quedado patentado como el símbolo en la historia del concurso de la NBA.



Mientras que Gordon le tocó de nuevo perder el título en otro concurso de esta modalidad en la final después de que en el del 2016 lo superó el escolta Zach LaVine, actual jugador de los Bulls de Chicago. La impresión entre los aficionados y las celebridades de la NBA era que Gordon fue completamente "robado". Antes del clavado final, el jugador de los Magic había tenido consecutivos perfectos con 50 puntos.

"No es tratar de quedar bien, ni buscar justificaciones", comentó Gordon cuando se le preguntó si quería ganar un concurso de mates antes de retirarse. "Siento que debería tener dos trofeos. Se acabó mi participación en este concurso. Mi próximo objetivo es tratar de ganar el concurso de tres puntos".



Mientras que ahora será recordado por convertirse en el mayor atraco que se ha dado en la historia de un Fin de Semana de las Estrellas. El exescolta de los Heat, Dwyane Wade, que formaba parte del jurado, ha sido ya señalado a través de las redes sociales como el verdadero artífice que hizo posible el triunfo de Jones Jr. sobre Gordon.

