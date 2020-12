Con unos kilitos de más, pero con la misma habilidad, James Harden reapareció con Houston en la NBA

El escolta James Harden hizo este lunes su debut con los Rockets de Houston en el partido de pretemporada que jugaron en el Toyota Center y ganaron por 112-98 a los Spurs de San Antonio.

Harden, que se había perdido los dos primeros partidos de pretemporada disputados en Chicago, por incorporarse tarde a los entrenamientos mientras ha pedido que lo traspasen, mostró encontrarse en un habitual buena forma física, aunque no tuvo la mejor inspiración encestadora.

A pesar de que se le vio con unos kilo de más, demostró una gran habilidad y velocidad, por lo que aportó 12 puntos en los 21 minutos que jugó al anotar 3 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 6 triples, y 4 de 5 desde la línea de personal.

Lea también: Ratifican sanción por dopaje a pesistas y peligra presencia de Colombia en este deporte en Tokio

Sin embargo, en la redes sociales no dejaron pasar su aspecto físico y fue protagonistas de las seguidores del baloncesto.

Me on Christmas Eve vs. me after New Year’s #JamesHarden #12DaysOfChristmas #XmasTreats pic.twitter.com/Fmni2Ki6VI

Houston Rockets James Harden says he will continue to eat Philly Cheesesteaks non-stop until he’s traded there, sources tell ESPN. pic.twitter.com/BxJZy5G4TF