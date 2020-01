"Continuaré tu legado": el mensaje de LeBron James tras la muerte de Kobe Bryant

La mañana del pasado domingo 26 de enero estremeció al mundo deportivo al conocerse el accidente en helicóptero que acabó con la vida de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, su hija Gianna y nueve personas más. Un día después del hecho, cientos de personalidades se han pronunciado, aunque los espectadores del 'Basket' sin duda han estado a la expectativa del pronunciamiento del basquetbolista llamado a ser la nueva estrella de la NBA.

Se trata del alero LeBron Raymone James, con quien protagonizó varios enfrentamientos cuando estaban activos, y además compartió concentraciones en la selección de Estados Unidos, pero ante todo construyó una amistad que trascendió las canchas.

Precisamente este lunes, James publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en donde trató de expresar el dolor que siente y lo fuerte que le ha golpeador la noticia de la muerte de Bryant.

LeBron compartió una serie de fotos recordando momentos felices que vivió junto a 'Black Mamba', además escribió una largo párrafo dando a conocer su sentimiento. "No estoy listo; te prometo que continuaré con tu legado" fueron dos expresiones que conmovieron el corazón de los aficionados del baloncesto.

"No estoy listo pero aquí voy. Estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, ¡empiezo a llorar de nuevo solo pensando en ti, la sobrina Gigi y la amistad, hermandad que tuvimos! Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Filadelfia para regresar a Los Ángeles. No pensé ni un poco en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos. WTF !! ¡Estoy desconsolado y devastado a mi hermano! 😢😢😢😢💔. Hombre, te amo hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! ¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente # LakerNation💜💛 y es mi responsabilidad poner esta mierda en mi espalda y seguir así! ¡Por favor, dame la fuerza de los cielos de arriba y cuídame! ¡Los tengo aquí! ¡Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo! Hasta que nos encontremos de nuevo mi hermano !! # Mamba4Life", compartió James.