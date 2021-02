Después de una pésima temporada 2019-2020 en la que los Golden State Warriors no pudieron mantener el protagonismo de años anteriores, en este 2021 y de la mano del base estelar Stephen Curry han vuelto a disputar los puesto de clasificación a postemporada de la Conferencia Oeste de la NBA.

Actualmente, los Warriors ocupan la octava casilla de su división con 13 juegos ganados y 12 perdidos después de haber superado 114-91 en la noche del martes 9 de febrero a San Antonio Spurs.

Stephen Curry fue, como es costumbre, la gran figura del quinteto de California al registrar 12 puntos y cuatro rebotes, que le permitieron llegar a 12 partidos de la temporada con más de 90 unidades.

Curry también fue sensación en la jornada del martes al protagonizar una lujo acción que si bien solo valió dos puntos, llenó la retina de los aficionados del baloncesto.

Cuando restaban menos de dos minutos para finalizar el primer cuarto y el marcador estaba 19-24 en contra de Golden State, el base tomó la pelota para hacer un cambio de ritmo, dejar en el camino a un rival y entrar a la zona pintada. Al ser presionado por Rudy Gay y Lonnie Walker, Curry hizo un giro en el aire y de espaldas y sin poder mirar el aro lanzó la pelota con su mano derecha para encestar una increíble canasta.

La jugada fue tan espectacular que incluso los jugadores de San Antonio quedaron atónitos y sin reacción alguna.

☔️ @StephenCurry30 goes for 32 PTS as the @warriors are victorious in San Antonio! #DubNationpic.twitter.com/4vxGtfCwDi