Día histórico en la NBA: suspenden los tres partidos de este miércoles de los playoffs

La NBA comunicó la suspensión de los tres juegos programados para este miércoles 26 de agosto correspondientes a los playoffs, después de que los jugadores de Milwaukee Bucks se negaran a jugar el partido contra los Orlando Magic en protesta por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake, reportaron medios.

De esta manera, los enfrentamientos entre Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers ante Portland Trail Blazers también quedan pospuestos ante la negativa de los deportistas de presentarse símbolo de protesta.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.