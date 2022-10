Diego Romero, hermano del 'chiquito', juega en Colombia; esta es la historia

Uno de los arqueros más recordados del pasado reciente de la Selección Argentina es Sergio 'Chiquito' Romero, pues fue l golero que estuvo al frente en los campeonatos del Mundo de 2010 y 2014, siendo subcampeón en este último. Además, el golero de 1.92 metros de estatura fue uno de lo fichajes que realizó Boca Juniors en el más reciente mercado, pese a que no ha debutado con la camiseta Xeneize.

Sin embargo, la familia del golero de 35 años llama bastante la atención ya que se han dedicado al deporte, y al igual que en la gran parte de hogares argentinos, el fútbol estuvo presente; sus tres hermanos también iniciaron jugando al balompié.

Y justamente uno de los hermanos del 'Chiquito' se desempeña en Colombia; con la salvedad de que lo hace en baloncesto, pues Diego Romero mide 2.05 metros (casi 15 centímetros más que Sergio) y en 2022 llegó al país para firmar con el Team Cali, de la Liga Profesional Colombiana.

Así, el basquetbolista de 40 años habló con Luisa Peñaloza de Win Sports, y contó cómo ha sido su experiencia en el 'deporte de la pelota naranja' y la vida junto a su hermano, apuntando de entrada que "el 90% de los argentinos creen que saben al fútbol y saben jugar", por lo que el balompié fue la primera disciplina que practicó.

"Empezamos a jugar fútbol, luego cambiamos los dos a básquet, luego a handball (balonmano) y fuimos cambiando por todos los deportes", comentó Diego Romero entre risas, y procediendo a hablar sobre su llegada y consolidación en el baloncesto.

"Tuve un lapso, a los 13 años, en que crecí mucho durante dos o tres meses y me costaba mucho coordinar en el fútbol", afirmó Romero, siendo esta una de las causas de arribo al otro deporte, pues "me invitaron a un par de entrenamientos de básquet y se me hizo fácil la transición".

Asimismo, Diego comentó con satisfacción que "finalmente nos decidimos y pudimos hacer dos carreras exitosas", teniendo en cuenta que su hermano lo tentaron para jugar baloncesto, pero le pudo el amor al fútbol.

Sergio 'Chiquito' Romero también jugó baloncesto

"Sergio era un escolta tirador y varias veces lo llamaron del club del que nosotros somos mientras él estaba en Racing", afirmó; sin embargo dijo que la familia impulsó al 'Chiquito' para que continuara en el fútbol, el deporte predilecto en el hogar.

Ahora, unas décadas después de sus inicios en el deporte profesional, Diego dijo que su hermano Sergio "ve todos los partidos y cree que sabe de básquet", pero rápidamente hizo una aclaración que pocos gauchos se han animado a hacer, y es que "los argentinos creemos que sabemos de todo".

El equipo de fútbol que le gustaría ver jugar en Colombia

Por último, el jugador del Team Cali habló sobre el equipo de fútbol al cual le gustaría seguir en Colombia, pues "estoy tratando de ir a un partido del América ya que me queda cerca", argumentando que -desde su mirada- "el hecho de que haya muchos goles, hace más atractivo el fútbol de Colombia, el argentino es más estratégico".