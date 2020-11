El clásico de Los Ángeles entre Lakers y Clippers abrirá la temporada de la NBA

Los Ángeles Lakers, actuales campeones de la NBA, y sus vecinos Clippers se enfrentarán el 11 de diciembre en el inicio de una pretemporada que constará de un total de 49 partidos, anunció la liga de básquetbol este viernes.

Los Lakers de LeBron James, que podrán estrenar a sus más recientes fichajes como el pívot español Marc Gasol, jugarán dos partidos en solo tres días contra los Clippers de Kawhi Leonard, en un ejemplo de los intentos de la NBA por limitar al máximo los viajes durante la pandemia de coronavirus.

Posteriormente la franquicia angelina jugará dos partidos más de preparación en Phoenix contra los Suns el 16 y 18 de diciembre.

