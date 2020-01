Sin duda, la muerte del exbasquetbolista Kobe Bryant, después de que el helicóptero en el cual se trasladaba sufriera un accidente y además causara que nueve personas más perdieran la vida, estremeció el mundo del deporte debido a lo que fue su carrera como profesional con la camiseta de Los Ángeles Lakers en la NBA.

Precisamente Bryant es dueño de algunos registros que aún están en la historia del baloncesto más importante del mundo, aunque otras estadísticas han sido superadas por la nueva gran estrella de este deporte, el alero LeBron Raymone James.

Tras conocerse el fallecimiento de 'Black Mamba', cientos de deportistas han reaccionado con publicaciones en sus redes sociales y a pesar de lo trágica de la noticia, también se aguardaba por la impresión de 'The King'.

A través de un video se reveló el momento en el que James arribaba a Los Ángeles procedente de Philadelphia. En las imágenes se evidencia que el de alero desciende el avión y de inmediato abraza a una persona. Posteriormente y evidentemente conmocionado camina algunos metros hasta encontrarse con otra persona y estremecerse en otro abrazo.

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant's death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/b0QzqGXB7R