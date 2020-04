'El Último Baile' emociona a los fanáticos y rompe récords a nivel mundial

El lanzamiento de 'El Último Baile', serie que refleja la última temporada de Michael Jordan con los Bulls de Chicago, emocionó al mundo del deporte y, en especial, a los fanáticos de la NBA, quienes no han podido deisfrutar del baloncesto desde hace más de un mes y no saben cuándo podrán volver a ver a sus ídolos, pues la situación en Estados Unidos es incierta y, aunque se asegura que pronto podría volver todo a la normalidad, lo cierto es que no se sabe si esta temporada podrá concluir.

Esta inédita mirada a lo que fueron los Bulls, desde la llegada de Jordan y que, a través de varios episodios, muestra lo que tuvo que vivir el considerado como el mejor basquetbolista de la historia, refleja el esfuerzo y trabajo realizado por Jordan desde su llegada a la franquicia tras salir de la Universidad de Carolina del Norte, en donde ya empezaba a marcar una época y en la que, indudablemente, dejó huella.

Tras el lanzamiento y presentación de sus dos primeros capítulos, 'The Last Dance' atrajo 6.1 millones de espectadores en la noche del domingo en Estados Unidos, cifra récord para un documental de ESPN y a la cual no imaginaron llegar, según reportó el lunes la propia cadena, que sabe que marcará un hito con este especial proyecto.

Por si fuera poco, la conversación en las redes sociales estuvo dominada por los comentarios respecto a la serie, pues una infinidad de deportistas de diferentes disciplinas se manifestaron al respecto, mostrando su admiración por Michael Jordan y dejando en claro el impresionante trabajo realizado y expuesto de esta manera. "Las mejores dos horas de la cuarentena", resumió en Twitter el ala-pívot de los Philadelphia 76ers Tobias Harris. "Podría haber visto los 10 capítulos ahora mismo", coincidió Zach Lavine, la actual figura de los Bulls.

El material publicado en la serie muestra material nunca antes conocido y grabado a lo largo de toda la temporada 1997/98, la cual, según el propio Phil Jackson fue llamada como 'El Último Baile' (The Last Dance), entendiendo que sería la última de un grupo que logró seis de ocho campeonatos posibles.

En total serán 10 episodios que mostrarán una serie de imágenes que no se conocieron en 20 años y que semanalmente se irán transmitiendo a través de Netflix y, aunque la idea era que este lanzamiento coincidiera con el inicio de las finales de la NBA en junio, lo cierto es que debido a la situación actual se tomó la decisión de un lanzamiento anticipado.