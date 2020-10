Habrá sexto juego; Miami Heat venció a Lakers y alargó la final de la NBA

Con otra épica actuación de su estrella Jimmy Butler, los Miami Heat derrotaron en un último minuto de infarto a Los Angeles Lakers por 111 a 108 y evitaron que el equipo de LeBron James se proclamara campeón el viernes en el quinto partido de las Finales.

Con 109-108 en el marcador, los Lakers tuvieron la última posesión para ganar el juego y conquistar el anillo pero Danny Green erró un triple y Markieff Morris, que tomó el rebote ofensivo, mandó un pase fuera.

Le puede interesar: Grandes Ligas se quedan sin colombianos; Rays eliminó a Yankees de Urshela de la postemporada

Butler, con 35 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, salió victorioso de un antológico duelo con LeBron James (40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias).

Los Lakers, que siguen con ventaja 3-2 en la serie, tendrán una nueva oportunidad para lograr el campeonato en el sexto juego del domingo en Disney World.

35 PTS, 12 REB, 11 AST for Jimmy Butler and the @MiamiHEAT FORCE A GAME 6 Sunday at 7:30pm/et on ABC! #NBAFinals #HEATTwitter pic.twitter.com/O7GA2Hlvlc