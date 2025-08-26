¡Histórico! La Selección Colombia de Baloncesto clasificó a cuartos de Americup

La Selección Colombia de Baloncesto se clasificó por primera vez en la historia a los cuartos de final de la FIBA Americup, pues si bien perdió en su tercera salida ante Argentina el pasado lunes (84-83), ya había ganado un juego previo y esto le permitió marcar un hecho sin precedentes.

El equipo dirigido por Tomás Díaz venía de perder 84-59 frente a República Dominicana en la primera fecha de la FIBA Americup, y en la segunda derrotó 89-86 a Nicaragua, siendo este el juego clave para la clasificación a la próxima ronda.

El juego de este lunes por la tercera fecha de la fase de grupos resultó muy apretado, y Colombia terminó perdiendo 84-83 ante Argentina, pese a que ganó el segundo y cuarto periodo. Ahora, el quinteto tricolor espera por su próximo rival.

Finalmente, el grupo C quedó liderado por República Dominicana, seguid de Argentina, Colombia y la anfitriona Nicaragua.