Mar, 26/08/2025 - 07:43
¡Histórico! La Selección Colombia de Baloncesto clasificó a cuartos de Americup
Nunca antes el combinado colombiano había avanzado a esta ronda del torneo continental.
La Selección Colombia de Baloncesto se clasificó por primera vez en la historia a los cuartos de final de la FIBA Americup, pues si bien perdió en su tercera salida ante Argentina el pasado lunes (84-83), ya había ganado un juego previo y esto le permitió marcar un hecho sin precedentes.
El equipo dirigido por Tomás Díaz venía de perder 84-59 frente a República Dominicana en la primera fecha de la FIBA Americup, y en la segunda derrotó 89-86 a Nicaragua, siendo este el juego clave para la clasificación a la próxima ronda.
El juego de este lunes por la tercera fecha de la fase de grupos resultó muy apretado, y Colombia terminó perdiendo 84-83 ante Argentina, pese a que ganó el segundo y cuarto periodo. Ahora, el quinteto tricolor espera por su próximo rival.
Finalmente, el grupo C quedó liderado por República Dominicana, seguid de Argentina, Colombia y la anfitriona Nicaragua.
¿Cómo se definen los clasificados a cuartos de final de la FIBA Americup?
La fase de grupos de la FIBA Americup está compuesta por doce equipos divididos en tres zonas, y a cuartos de final avanzan los ubicados en las posiciones 1 y 2 de cada una así, así como los dos mejores terceros (plaza que se aseguró Colombia).
Los emparejamientos de cuartos de final del torneo continental se conforman con base en una clasificación general entre las ocho selecciones que avanzan, así: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.
En cualquier caso, habrá que esperar por el desarrollo de la tercera fecha del grupo A, que se disputará en la noche de este martes 26 de agosto, con los partidos Uruguay vs Bahamas y Estados Unidos vs Brasil.
Cabe recordar que la 2025 es la vigésima edición de la FIBA Americup, y Colombia no había podido clasificarse a cuartos de final en ninguna de las 19 anteriores, ni siquiera cuando compartió localía en 2017 con Argentina y Uruguay.
