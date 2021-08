Jaime Echenique jugará en la liga de verano de la NBA con Washington Wizards

El basquetbolista colombiano Jaime Echenique tendrá un nuevo desafío en su carrera deportiva después de ser confirmado en la nómina de los Washington Wizards para disputar la liga de verano de la NBA (Summer League).

Echenique, de 24 años y que se desempeña en la posición de pívot, ha cumplido con un proceso regular con el objetivo de llegar a la NBA, ya que después de formarse en Trinity Valley y ganarse un lugar en la Universidad de Wichita State de Kansas disputó la NCAA con Wichita State Shockers.

En el 2020 dio el salto a Europa al vincularse al Acunsa GBC de la Liga Endesa de España, en donde, a pesar de que sufrió una grave lesión de ligamentos, pudo disputar algunos encuentros, en los que demostró su nivel.

Ahora, en el 2021, el barranquillero tiene una nueva oportunidad de acercarse a la NBA al ser parte de la plantilla de los Washington Wizards de la liga de verano.

En rueda de prensa previa al inicio de la Summer League, Echenique se refirió a cómo fue su proceso de recuperación.

"Se logró una acción inmediata con la lesión, apenas me lesioné fui a Madrid para realizar la recuperación. En Madrid hice mi recuperación, gracias a Dios la mejoría se dio de la mejor forma y pude llegar a la última parte de la temporada. Muchos pensaban que terminaba mi carrera, sin embargo, llego de la mejor forma a este torneo”, dijo.

Por otro lado, el barranquillero se refirió a la posibilidad de ganarse un lugar en la NBA para la próxima temporada y la opción de regresar a Europa.

“Llega un punto en tu carrera donde confías tanto en Dios y en lo que has hecho, que dejas todo en sus manos. Si vuelvo a Europa, normal, si me quedo en Estados Unidos, perfecto. Yo no le puedo decir a Dios para dónde voy, hay aspectos que uno puede controlar, uno puede hacer el trabajo, pero la decisión la toman otros. Son ámbitos donde a veces hay que contar con suerte, llegar al sistema correcto y que se abra la oportunidad”, afirmó.

Finalmente, Jaime Echenique también explicó cómo fue su primer acercamiento a los Washington Wizards y detalló la madurez que ganó al jugar un año en Europa.

"Fue la primera práctica. Muy nervioso, el proceso va muy rápido, te dan mucha información que tienes que tomar y ejecutar. La cantidad de información te abruma, pero lo hacen para saber cuánto puedes retener y aplicar en la cancha. Es un proceso rápido, pero se va viendo el buen ambiente entre los jugadores. Estoy tratando de aprender lo más que pueda y dando lo mejor de mí con buenas sensaciones".