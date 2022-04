Jaime Echenique: Su debut en NBA y sus próximos objetivos

El colombiano Jaime Echenique visitó la cabina de RCN Mundo y estuvo compartiendo su experiencia luego de convertirse en el primer basquetbolista colombiano en tener minutos oficiales en la NBA de Estados Unidos.

“En algún momento lo veía venir por todas las cosas que estaban pasando. Yo estaba llevando un buen desempeño y veníamos planificado con base a lo que debíamos hacer para subir al primer equipo", dijo.

El deportista agregó que "ese día venían pasando cierto tipo de cosas y Washington fue uno de los equipos que quisieron brindarles la oportunidad a todos los jugadores que estaban en su reserva. Yo lo veía venir, me estaban haciendo preguntas porque además antes yo tuve una torcedura de tobillo y duré cuatro días con el tobillo muy grande. A mí me iban a llamar mucho antes, pero solo pudo ser hasta diciembre del 2021”.

Lea también: El torneo en el que Roger Federer regresará al tenis

El barranquillero confesó cuál fue el mensaje que más lo emocionó después de haber estado en el duelo de su equipo, Washington Wizards, contra los Cavaliers de Cleveland y que marcó la historia del baloncesto colombiano.

“Yo soy el tipo de persona que tiende a menospreciar las situaciones por las que pasa. Para muchos fans no bueno eso, pero es mi realidad, es algo por lo que lucho toda mi vida. Uno de los mensajes que más me impactó fue de uno de mis compañeros que me dijo que la NBA ha estado más de 75 años y que yo era el primer colombiano y en ese momento pude dimensionar lo que significaba para mi país”, explicó el deportista.

Con relación al referente que siempre ha admirado de la NBA, Jaime Echenique habló de Tim Duncan y las comparaciones que ha tenido con este jugador en el torneo estadounidense desde su llegada a las grandes ligas del baloncesto.

“Estoy hablando como fan y siempre me ha gustado mucho un baloncesto diferente y mi referente siempre fue Tim Duncan, por el estilo juego, por todo lo que hace y cuando llegue a Estados Unidos me comenzaron a comparar con él y eso fue muy importante para mí, siempre ha sido mi referente”, precisó.