Jugador sorprendió a todos en el baloncesto universitario de USA por sus kilitos de más

El baloncesto universitario de Estados Unidos es, en la mayoría de casos, el 'trampolín' de los jugadores para llegar a la NBA y aunque todo depende de la división en la que participe cada equipo, cuando se trata de algunos equipos, siempre hay ojeadores de las diferentes franquicias que quieren llevarse a los mejores jugadores, ofrecerles grandes contratos y conseguir, de esta forma, asegurar a sus figuras del futuro.

Lea también: Luto en el ciclismo mundial: fallecio el técnico del Ineos

Sin embargo, hay partidos, en los que las universidades ya no tienen mucho en disputa o que ya tienen asegurados, en los que se presentan situaciones sorprendentes y este fue el caso del duelo que jugaron Jackson State University y Arkansas - Pine Bluff, equipos de la División Suroeste.

Con el partido sentenciado a favor de los 'Tigres' de Jackson State, el entrenador decidió abrir espacio para que uno de sus asistentes insignia, quien también hace parte de la universidad como alumno, disputara algunos minutos, hecho que fue aprovechado por él.

Thomas Lee, más conocido como 'Golosinas', tiene la técnica pero no las condiciones físicas para integrar el equipo, por lo que se dedica a las cuestiones tácticas, sin embargo, la decisión del estratega fue ponerlo en los minutos finales y aunque nadie creía en él, luego de fallar sus dos primeros intentos de triples, 'Golosinas' sorprendió con un lanzamiento desde afuera del perímetro que puso punto final al partido y le dio tres puntos más a su equipo.

Le puede interesar: La deuda pendiente del equipo colombiano de Copa Davis frente a Argentina

La celebración no pudo ser mayor y si bien, desde su entrada, ya el público vociferaba el grito 'Queremos golosinas', tras la magnífica cesta el grito se extendió por todo el coliseo. Así fue la espectacular cesta de Lee.

On Senior Night, Jackson State dresses Thomas "Snacks" Lee, the team’s student manager. With team up big with 2 mins, he comes in. Chucks and misses three three-pointers. Nails his fourth one. Crowd goes nuts pic.twitter.com/cf7wkV007P