La bebida de 6 millones de pesos que promociona Michael Jordan en su documental

El documental 'The Last Dance' (El último baile), dedicado a la última temporada de Michael Jordan con los Bulls de Chicago en la NBA ha revelado algunos secretos personales y que no se conocían de la gran estrella del baloncesto de Estados Unidos.

Adicionalmente, los realizadores de la producción ha demostrado que ningún aspecto fue dejado al azar y todo fue milimétricamente analizado como los detalles de los invitados y la escenografía.

Uno de los pormenores recientemente revelado no tiene que ver con lo deportivo y está relacionado con los negocios personales que adquirió Michael Jordan gracias a la fama ganada dentro del maderamen.

Y es que curiosamente cada vez que MJ23 es entrevistado aparece ante las cámaras con un habano y un vaso con un liquido amarillo en su interior. A pesar de en que en un principio ninguno de estos dos elementos tendría un valor, se conoció que todo fue estudiado y hace parte de un plan de 'product placement'.

Lo anterior, ya que la bebida amarilla que siempre acompaña a Jordan, es un reconocido y costoso tequila de marca Cincoro, el cual es de categoría super premium y tiene al exdeportista como uno de los copropietarios.

MJ23 es dueño de la marca junto con Jeanie Buss, propietaria de Los Angeles Lakers; Wes Edens, Milwaukee Bucks; y Emilia Fazzalari y Wyc Grousbeck, máximos accionistas de Boston Celtics y una sola botella de la bebida tiene un valor de 1.600 dólares.