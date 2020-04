La tristeza de Magic Johnson tras el ingreso de Kobe Bryant al Salón de la Fama

El legendario Magic Johnson, nada más conocer de manera oficial la elección del exescolta Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, como nuevo miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, correspondiente a la Clase del 2020, declaró la gran tristeza que sentía que no pudiese estar para celebrarlo.



Bryant, de 41 años, falleció el pasado 26 de enero en accidente de helicóptero en el que también perdió la vida su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas que iban a bordo de la nave cuando se estrelló en el área montañosa de Calabasas (California) a las afueras de Los Ángeles.

Johnson, que también forma parte del Salón de la Fama, dijo que sentía una gran tristeza al pensar que en la introducción como nuevo miembro la 'Mamba Negra' no estaría presente para recibir el premio. "Me rompe el corazón que no esté allí para que el mismo pudiese recibir el premio y dar un gran discurso", declaró Johnson a través de sus redes sociales, a la vez que felicitaba y daba su apoyo a todos los familiares de Bryant.



"Pero a su esposa y tres hijas, a sus padres y dos hermanas, quiero felicitarlos", expresó Johnson. "Todos nosotros, como seguidores y jugadores de los Lakers, estaremos allí para apoyarlos".



Junto a Bryant, también fueron elegidos el expívot Tim Duncan y el exala-pívot Kevin Garnett, todos ellos retirados en el mismo año del 2016 después de haberse combinado con 11 títulos de liga y cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de temporada regular.

Su elección ya está considerada como una de las clases más importantes en la historia del baloncesto profesional. La ceremonia de introducción de los nuevos miembros elegidos tendrá lugar el próximo 29 de agosto, en Springfield, Massachusetts, donde se encuentra el Salón de la Fama.



Sin embargo, no es seguro que la misma pueda realizarse en esa fecha debido a la pandemia de coronavirus que ha forzado a la suspensión indefinida de la NBA y del deporte en Estados Unidos.