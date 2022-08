"Las hospedaron en un motel": grave denuncia de la Selección Valle de Baloncesto

En la tarde de este miércoles y a través de Antena 2 de Cali, se dio a conocer una situación bastante incómoda que vivieron las jugadoras de la Selección Valle de Baloncesto Sub 17, quienes llegaron a Medellín a hospedarse en un sitio poco adecuado.

Fabiano Posada, papá de una de las atletas, narró la difícil situación: "Por medio de un profesor, me llegó un dato de que las niñas estaban en un lugar no deseado, no grato, no adecuado para ellas, entonces me puse a averiguar, y la niña me dijo que sí, que las habían hospedado en un Motel".

"Eso fue en la ciudad de Medellín, en un sitio donde ellas tuvieron acceso a ver pornografía y a ver las actividades que realizaban en las otras habitaciones" añadió el padre de familia, quien además confesó que "para mí eso es muy indignante porque cómo las van a acomodar en una parte de esas, siendo una delegación deportiva".

Por otro lado, dio a conocer más cosas que habían vivido "lo que ella me da a entender es que ellos no tenían organizado nada y se fueron fue a improvisar. En los videos que a mi me enviaron se veía lo que pasaba en el cuarto que quedaba al lado de ellas".

Y finalizó diciendo que "una niña sintió un olor fuerte a marihuana y fueron a la recepción, allí les dijeron que no podían hacer nada porque el sitio se prestaba para eso".

Por ahora no se ha pronunciado la Liga del Valle dando explicaciones con respecto a la situación presentada, y se espera que los directos responsables también emitan su versión de los hechos.