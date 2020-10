LeBron James, elegido MVP de la NBA

Tras levantar su primer título de la NBA con Los Angeles Lakers, LeBron James fue reconocido el domingo con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales por cuarta vez en su carrera.

"Solo queremos nuestro respeto. Rob (Pelinka, mánager) quiere su respeto, el entrenador (Frank) Vogel quiere su respeto, la organización quiere su respeto ... y yo también quiero mi maldito respeto", dijo desafiante James con el premio en la mano.

James, quien promedió 29,8 puntos, 11,8 rebotes y 8,5 asistencias de media en los seis partidos de estas Finales, también recibió este galardón en las otras tres Finales que ganó con los Miami Heat (2012 y 2013) y Cleveland Cavaliers (2016).

