LeBron James piensa en ganar el título de la NBA y no en su legado personal

Con el título de la NBA al alcance de su mano, la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, dijo este jueves que está concentrado en lograr el triunfo definitivo el viernes y no pensando en su legado personal.

En caso de que los Lakers, que lideran las Finales por 3-1, derroten el viernes a los Miami Heat, 'King James' sumará el cuarto anillo de su carrera, reabriendo el debate sobre el lugar que ocupa en el panteón de gigantes de la NBA.

"No pienso mucho en ello", dijo James en la videoconferencia de prensa del jueves. "La historia será contada como se supone que debe ser contada y escrita como se supone que debe ser escrita. Pero no vivo mi vida pensando en el legado".

A sus 35 años, el alero reiteró que le preocupa más su rol como modelo y promotor del cambio y la justicia social que sus logros en el básquetbol.

"Lo que hago fuera de la pista significa más para mí que lo que hago dentro", afirmó. "El juego de básquetbol pasará de largo. Habrá un nuevo grupo de jóvenes y veteranos y novatos durante el transcurso de este juego. Así que no puedo preocuparme por eso mientras siga en la pista".

"Lo que más me importa es cómo me muevo, cómo camino, qué predico, de qué hablo, cómo inspiro a la próxima generación. Si aprecias mi juego, genial. Y si no, genial también".

- En pie de lucha -

LeBron ha sido una de las voces más prominentes entre los jugadores de la NBA durante las protestas contra el racismo sistémico y la brutalidad policial que se desencadenaron tras el crimen del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en mayo.

La estrella de los Lakers también ha participado en los gestos de protesta que se han llevado a cabo diariamente en Disney World (Orlando), la sede de los playoffs de la NBA desde finales de julio, en apoyo al movimiento 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa).

James, que ha impulsado una campaña para promover y facilitar el voto en comunidades negras para las elecciones presidenciales de noviembre, espera que el activismo de la NBA continúe más allá de estos playoffs en la "burbuja" de Disney World.

"¿A dónde vamos desde aquí? No nos detendremos", subrayó. "Obviamente, cuando la temporada termine en menos de una semana, todo el mundo se dispersa y regresa" a sus casas.

"Pero espero que la gente siga usando su plataforma. Usar sus plataformas individuales de redes sociales, si lo hacen de esa manera, o si eres un individuo que entra en su comunidad, hacerlo de esa manera", señaló.