LeBron James superó registro de Michael Jordan y sigue haciendo historia en la NBA

LeBron James terminó con doble-doble de 35 puntos y 16 rebotes para los Lakers de Los Ángeles, que superaron 114-119 a los Mavericks de Dallas.

Los Lakers tuvieron su séptima victoria consecutiva, y son segundos en la liga, con marca de 31-7, colocándose detrás sólo de los líderes Bucks de Milwaukee (34-6).

En 32 minutos de juego, James se convirtió en el líder anotador del equipo de Los Ángeles. Lo hecho por LeBron en la noche del pasado viernes fue importantes ya que superó un histórico registro impuesto por Michael Jordan.

Y es que el alero de los Lakers llegó a 12.193 lanzamientos de cancha anotados durante las 17 temporadas en las que se ha mantenido en la NBA. Jordan logró 12.192 en el mismo tiempo en el mejor baloncesto del mundo.

👑 @KingJames (35 PTS, 16 REB, 7 AST) moves up to 4th all-time in field goals made while the @Lakers improve to 31-7 on the season! #LakeShow pic.twitter.com/dozaFC6rwL