Los costosos tiquetes para la ceremonia de despedida de Kobe Bryant

A partir del 18 de febrero, los aficionados al baloncesto y a Kobe Bryant que quieran asistir al tributo que realizarán Los Lakers para su exjugador, podrán registrarse para ser parte del grupo de elegidos que asistan al Staples Center, el próximo 24 del mismo mes, cuando se lleve a cabo la ceremonia pública de homenaje hacia la super estrella de la NBA y su hija, fallecidos el pasado 26 de enero cuando el helicóptero en el que se transportaban sufrió un fatídico accidente.

Tras el registro, los usuarios recibirán un código con el cual podrán realizar la compra de sus entradas, las cuales tienen un costo de entre 24,02 dólares y 224 dólares, cada una, aunque también se pueden conseguir de a dos por el mismo precio, es decir, por una cifra cercana a los $800.000 pesos colombianos, una cifra bastante alta pero que parece no importar a los fanáticos del jugador, quienes, según lo previsto, agotarán las entradas.

La fecha (24/02/20) y los precios de las entradas tienen un significado especial para la familia Bryant, pues el dos es el número que portaba Gianna, hija de Kobe, 24 es el número que llevó Kobe durante gran parte de su carrera y el 20 es la cantidad de temporadas que jugó en Los Lakers, equipo con el que hizo historia y con el único con el que estuvo durante su larga carrera en la NBA.

Para quienes no puedan comprar la entrada o no salgan elegidos en el sorteo, el equipo angelino pidió a sus fanáticos que sigan la ceremonia, llamada 'Celebración de la vida de Kobe y Gianna Bryant" a través de televisión, pues la misma no será proyectada en las múltiples pantallas exteriores del Staples Center. Además, vale la pena recordar que el dinero recaudado será donado a la ' Mamba y Mambacita Sports Foundation', la cual era liderada por Kobe.