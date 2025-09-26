Los Lakers rompen todo y le abren la puerta de salida a LeBron James

Esa frase, cargada de diplomacia, también revela que la directiva empieza a planificar sin depender por completo del veterano astro, aunque sin cerrar la puerta a su permanencia.

La llegada de Luka Dončić y su protagonismo en la campaña anterior han marcado un cambio de prioridades. La franquicia se ha movido en el mercado para rodear al esloveno con figuras que potencien su juego. Incorporaciones como DeAndre Ayton, para reforzar la zona pintada, y Marcus Smart, reconocido por su intensidad defensiva, reflejan una estrategia clara: apostar por un núcleo joven y competitivo que permita renovar las aspiraciones del conjunto angelino.

La situación contractual de LeBron James añade más suspenso. Su player option de 52,6 millones de dólares para esta temporada asegura su presencia, pero no compromete al equipo más allá del curso actual.

Ante los rumores, la cláusula alimenta especulaciones sobre un posible adiós o sobre negociaciones para una extensión. El silencio de la franquicia en torno a este tema ha reforzado la percepción de que el ciclo del veterano podría estar llegando a su fin.

Pelinka ha dejado declaraciones que, sumadas a los movimientos en la plantilla y a la renovación del entrenador JJ Redick, sugieren que el club prepara un futuro sin su gran estrella. La frase “queremos que la historia termine aquí” ha sido interpretada como un deseo de despedida digna más que como una garantía de continuidad.