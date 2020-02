Luka Doncic hace historia con los Maveriks tras igualar a Jason Kidd

El jugador esloveno, Luka Doncic, sigue mostrando su altísimo nivel y en su segunda temporada con los Dallas Mavericks volvió a romper un récord que lo sitúa en lo más alto de la historia de la franquicia, luego de igualar los números de Jason Kidd en lo que se refiere a la consecución de triple dobles, aunque el basquetbolista europeo igualó a Kidd tras haber disputado muchísimos partidos menos.

Lea también: Porto confirmó el diagnóstico de la lesión de Luis Díaz

En la visita de San Antonio Spurs al American Airlines Arena, Doncic estuvo a la altura de las circunstancias, colaboró con el triunfo de su equipo, por marcador de 109 a 103, y consiguió su triple doble número 21, luego de anotar 26 puntos, conseguir 10 rebotes y entregar 14 asistencias a sus compañeros, hecho que vuelve a demostrar su altísimo talento y todo lo que tiene por aportar a la franquicia y a la propia NBA.

Más allá de esto, lo que llama la atención de este número de triple dobles, es que, además de igualar la cifra de Jason Kidd, Doncic llegó al número en apenas 119 partidos, mientras que para la mítica estrella del baloncesto estadounidense, el arribo a esa cifra requirió de 500 juegos con Dallas, evidenciando cómo el europeo puede hacer fácil lo difícil y de qué manera sigue sorprendiendo a aquellos que dudaron de él tras su arribo a la liga sin haber pasado por el baloncesto universitario.

Lea también: Gamero confirmó tres jugadores que se recuperan de lesión en Millonarios

Además de la consecución de este nuevo récord de Luka, Kristaps Porzingis tuvo una actuación destacada en el partido contra los Spurs, luego de anotar 28 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia.

En la Conferencia del Oeste la competencia se presenta bastante complicada, pues los Mavericks están empatados con los Jazz de Utah con 36 triunfos; pero una derrota más de los tejanos los tiene en el séptimo puesto de la clasificación.

✨ LUKA TRIPLE-DOUBLE ✨@luka7doncic (26 PTS, 10 REB, 14 AST) tallies his 21st career triple-double, tying Jason Kidd for the most in @dallasmavs franchise history. pic.twitter.com/fskx2yKvfS