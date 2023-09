Mundial de Baloncesto 2023: así quedaron las llaves de cuartos de final

La selección de baloncesto de Canadá derrotó este domingo a la de España y completó los cruces de cuartos de final del Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón, fase que se disputará en Manila y en la que jugará el miércoles contra la de Eslovenia.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del mundial de baloncesto 2023

. Martes 5 de septiembre:

10.45. Lituania-Serbia

14.40. Italia-Estados Unidos

. Miércoles 6 de septiembre:

10.45. Alemania-Letonia

14.30. Canadá-Eslovenia

Vea también: Primer gran favorito que queda eliminado del mundial de baloncesto 2023

Reacciones de España tras quedar eliminada del mundial de baloncesto 2023

El alero Álex Abrines cargó este domingo, tras la derrota ante Canadá (85-88) que dejó a España fuera de los cuartos de final por primera vez desde que se disputa con el modelo actual, contra el arbitraje del torneo.

"No sé si me multarán, pero el arbitraje es lamentable. Son demasiado protagonistas y no puede ser. En un partido de este calibre, con dos equipos jugándose todo, los protagonistas somos nosotros, no ellos", declaró en la zona mixta.

Le puede interesar: Mundial de Baloncesto 2023: definido un nuevo cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024

"No ha sido solo en este partido, durante todo el torneo el arbitraje ha sido flojo. No me estoy quejando porque piten a favor o en contra, pero al final un día tiran para un lado y otro para otro, y no puede ser", sentenció.