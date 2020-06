NBA aprobó reiniciar la temporada el 31 de julio con 22 equipos

La junta de gobernadores de la NBA votó y aprobó este jueves por 29-1 el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada regular 2019-20 en Orlando (Florida), de acuerdo a la información ofrecida por la cadena de televisión ESPN.

Según el plan del comisionado de la NBA, Adam Silver, y del comité asesor/financiero de la liga, 13 equipos de la Conferencia Oeste y 9 de la Este jugarán 8 partidos de temporada regular, un posible torneo para definir el octavo puesto y los playoffs, en el Walt Disney World Resort (Orlando).

La junta de gobernadores también aprobó la celebración de la lotería del sorteo universitario el 25 de agosto y el sorteo para el 15 de octubre.

El plan aprobado este jueves incluye a los 16 mejores equipos en las Conferencias Este y Oeste junto con los que están actualmente a 6 triunfos del octavo lugar en las 2 conferencias: Nueva Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix y Washington.

The NBA Board of Governors today approved a competitive format to restart the 2019-20 season with 22 teams returning to play and a tentative start date of Friday, July 31.



Full release: https://t.co/NYm89lLkX2