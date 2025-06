Alarma en los Pacers; figura se perdería por lesión el resto de las finales de NBA

Las molestias físicas de Haliburton

Tyrese arrastraba molestias en la pierna derecha, pero durante el quinto partido se agravaron esos problemas y se le vio claramente mermado físicamente.



El base acabó sellando una noche para el olvido con una horrible estadística de 4 puntos (0 de 6 en tiros de campo, 4 de 4 desde la línea de personal), 7 rebotes y 6 asistencias con 3 pérdidas.



"Son las Finales de la NBA. Son las Finales, hombre. He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero estar en la cancha compitiendo, ayudando a mis compañeros en todo lo que pueda", dijo el lunes en rueda de prensa tras el quinto encuentro.



"Hoy no estuve bien, para nada, pero no se me pasa por la cabeza no jugar este tipo de partidos. Si puedo caminar, quiero jugar. Ellos lo entienden. Es lo que hay", añadió.