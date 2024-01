Celtics hunde a Spurs en su crisis y siguen liderando en el Este de la NBA

El equipo más en forma de la NBA, los Boston Celtics (32-9), consiguieron este miércoles su vigésima victoria de veinte en casa barriendo a los colistas del Oeste, los San Antonio Spurs (7-33) del novato francés Victor Wembanyama (117-98).



Jayson Tatum, con 24 puntos, Jrue Holiday (22), Jaylen Brown (21) y Payton Pritchard (12) lideraron a los locales en la aplastante victoria.



Los 27 puntos de Wembanyama, los 21 de Devin Vassell y los 9 y 10 rebotes de Tre Jones no pudieron frenar el empuje del equipo más efectivo de la NBA en este momento.

Vea también: Murió técnico de equipo de la NBA horas antes de disputar un partido

Y eso que los Celtics no pudieron contar con dos piezas clave, Derrick White y el pívot letón Kristaps Porzingis. Jrue Holiday y Jaylen Brown fueron duda hasta el último momento.



El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, bromeando antes del partido al enterarse de que no iba a jugar White, quien estuvo bajo sus órdenes entre 2017 y 2022, dijo: "Nos tiene miedo. No va a jugar hoy. Yo tenía algo planeado para él. Íbamos a destruirlo".



Luke Kornet aprovechó su titularidad para llevarse el salto inicial ente Wembanyama, que los primeros minutos del partido metió dos triples, machacó en 'alley oop' y, con un tiro a media distancia, frenó el empuje celta y empató a 15.



El entrenador de los Celtics, Joe Mazzula, no estaba contento con el rendimiento de sus pupilos y pidió tiempo muerto por segunda ocasión en el primer cuarto con los de Boston por delante (25-19) y, tras tiros libres del portugués Neemias Queta, el parcial concluyó 30-25.



Queta mandó a Wembanyama a sentarse en el parqué cuando se abría espacio para colgarse del aro y dos triples consecutivos de Payton Pritchard abrieron brecha los primeros minutos del segundo segmento (40-29).



La engrasada maquinaria en 2-1-2 de los locales no dio respiro a los jóvenes visitantes y, superado el ecuador del segundo cuarto, un triple del dominicano Al Horford dio a Boston la máxima ventaja hasta el momento (53-35) y Holiday, con su cuarto de 4 triples, la aumentó (56-35).



El tercer triple de 3 intentos de Horford dejó el luminoso en un aplastante 70-45 al llegar al descanso. Boston consiguió en la primera mitad un 68,8 por ciento en aciertos desde fuera del anillo (13 de 19) frente al 20 por ciento (4 de 20) de San Antonio.

Le puede interesar: [VIDEO] El Astana Qazaqstan Team inició campo de entrenamiento en Colombia



Triples de Tatum y Pritchard los últimos segundos del tercer cuarto consiguieron mantener una considerable ventaja al llegar al cuarto final a pesar de los 23 puntos de 'Wemby' hasta el momento (94-78).



El sexto triple de siete intentos de Holiday, tras un mate espectacular de Wembanyama y después de una asistencia de fantasía de Brown pasándola por debajo de sus piernas a Oshae Brissett, daba el partido por decidido llegando a la mitad del parcial definitivo (112-87).



Con ambos equipos jugando con el banquillo, el encuentro concluyó 117-98.

Otras noticias

Estas son las cinco lesiones más comunes en corredores