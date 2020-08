Celtics y Raptors barren en sus series de playoffs en la NBA

Jornada de barridas y actuaciones individuales históricas en los playoffs de la NBA con los Raptors de Toronto y Celtics de Boston clasificados para el duelo de semifinales después de completar sendas barridas. Mientras que el escolta esloveno Luka Doncic protagonizó otra actuación individual memorable y ganadora con los Mavericks de Dallas y los Jazz de Utah, con Donovan Mitchell, se colocan a un triunfo de las semifinales en la Conferencia Oeste.



Los reservas, el alero Norman Powell y el pívot congoleño español Serge Ibaka lideraron el ataque arrollador de los Raptors que vencieron por paliza de 150-122 a los Nets de Brooklyn y barrieron 4-0 la serie al mejor de siete. Powell aportó 29 puntos como máximo encestador del equipo campeón de la NBA e Ibaka lo apoyó con un doble-doble de 27 tantos y 15 rebotes después de jugar apenas 20 minutos y anotar 12 de 14 tiros de campo, incluidos 3-3 desde fuera del perímetro.



Los Raptors perdieron al base titular Kyle Lowry por una lesión en el tobillo en el primer cuarto, pero los campeones defensores de la NBA tenían suficiente profundidad y poder para concluir la primera barrida en la historia de la franquicia y preparar una serie con los Celtics.

Boston, tercer cabeza de serie, eliminó también a los Sixers de Filadelfia por barrida de 4-0 después de ganar el cuarto partido (110-106). El ala-pívot camerunés Pascal Siakam logró otro doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias con los Raptors, que tienen marca de 11-1 desde que se reinició la competición en la burbuja de Orlando. Los Celtics han sido el único equipo que ha ganado a los Raptors en la burbuja de Orlando y la semifinal será un rival mucho más difícil que los diezmados Nets, que jugaron sin cuatro de sus cinco titulares.



El base Kemba Walker y el alero Jayson Tatum encabezaron el ataque balanceado y ganador de los Celtics ante los Sixers de Filadelfia y completaron la barrida de 4-0. Walker surgió con su mejor juego ofensivo y aportó 32 puntos, incluidos 4 de 9 triples, que lo dejaron al frente de una lista de cuatro jugadores de los Celtics que tuvieron números de dos dígitos.



Tatum logró un doble-doble de 28 puntos, 15 rebotes -mejor marca de playoffs- y cuatro asistencias que lo dejó com el segundo máximo encestador y el jugador más completó de los Celtics. El escolta Jaylen Brown acabó con 16 puntos, mientras que el pívot alemán Daniel Theis aportó otros 15 tantos.



El pívot camerunés Joel Embiid con un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes volvió a ser el mejor de los Sixers, que tuvieron a otros cinco jugadores con números de dos dígitos, pero no pudieron evitar la derrota que los dejó eliminados de la competición.



El alero Tobias Harris con 20 puntos acabó segundo máximo encestador, el alero Josh Richardson y el escolta Shake Milton aportaron 14 tantos cada uno. La victoria de Boston marca la primera barrida en 15 encuentros de series de playoffs entre los equipos. También es la tercera temporada consecutiva que Filadelfia no logra avanzar más allá de la segunda ronda.

Doncic estableció otro hito en la historia de los playoffs de la NBA al lograr por segundo partido consecutivo un triple-doble de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias, que ayudó a los Mavericks de Dallas a ganar en la prórroga 135-133 a Los Angeles Clippers en el cuarto de su eliminatoria de primera ronda y empatarla a 2-2. Además anotó el triple que definió el triunfo de los Mavericks cuando faltaban apenas cinco décimas de segundo para que sonase la bocina.



A pesar de jugar con el tobillo izquierdo vendado después de haber sufrido un esguince en el partido anterior que lo dejó como dudoso hasta la hora del encuentro y sin tener a su compañero estelar el pívot letón Kristaps Porzingis (rodilla derecha), Doncic se encargó de liderar la remontada y la victoria de los Mavericks. Antes de la acción decisiva de Doncic, el ala-pívot Marcus Morris conectó un triple con 9 segundos restantes en tiempo extra para darle a los Clippers la ventaja.



Pero quedaba el tiempo suficiente para que Doncic preparase el escenario de responderle con la misma moneda en el tiro que hizo ante el marcaje del base Reggie Jackson, que no pudo superar los pasos atrás del jugador del Real Madrid antes de elevarse y anotar en suspensión el triple perfecto.



De esta manera, los Mavericks tuvieron su mayor remontada en la competición de los playoffs, al superar una desventaja de 21 puntos en el segundo cuarto. El escolta reserva Lou Williams anotó 36 puntos como líder de los Clippers y el alero Kawhi Leonard acabó con 32 tantos, nueve rebotes, cuatro asistencias y dos recuperaciones de balón.



El escolta estrella Donovan Mitchell volvió a jugar su mejor baloncesto ofensivo y con 51 puntos guió a los Jazz al triunfo de 129-127 frente a los Nuggets de Denver en el cuarto partido de la serie que ahora dominan por 3-1 al mejor de siete. Mitchell, de 23 años, anotó 18 de sus 51 puntos en el último cuarto y los Jazz resistieron una noche de 50 puntos del base canadiense Jamal Murray, de los Nuggets. Un triunfo más de los Jazz el próximo martes, en el quinto partido, y el equipo de Utah estará en las semifinales.