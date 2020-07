Duras críticas de Donald Trump contra el símbolo anti racismo en los jugadores de la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó una vez más la polémica por un comentario que envió a los jugadores de la NBA, justamente a una semana de la reanudación de dicha competencia. Al respecto, cuestionó a los jugadores que se arrodillan en el momento del himno, enviando con ese símbolo un mensaje contra el racismo.

“Tengo ganas de vivir deportes, pero cada vez que veo a un jugador arrodillado durante el Himno Nacional, es una señal de gran falta de respeto por nuestro país y nuestra bandera, ¡El juego termina para mí!”, recalcó.

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me!