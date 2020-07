El gigante tapabocas de la estrella de la NBA James Harden que cubre hasta su barba

Cinco d√≠as m√°s tarde que sus compa√Īeros, la estrella de los Houston Rockets, James Harden, lleg√≥ este¬†a la sede "burbuja" de la NBA en Disney World (Orlando), donde se reanudar√° la temporada el 30 de julio.

"¡'La Barba' ha llegado!", anunció la franquicia texana en Twitter junto a un vídeo del máximo anotador de la NBA entrando en el hotel de concentración.

La expedición de los Rockets viajó el pasado jueves hasta Orlando sin Harden y sin la otra figura del equipo, el base Russell Westbrook, sin que se aclararan los motivos de las ausencias.

El lunes, Westbrook reportó que dio positivo por coronavirus y se puso en cuarentena con el objetivo de recuperarse a tiempo de disputar el final de la temporada con los Rockets, que ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste. 

Al margen de los que ser√° el reinicio de la temporada, Harden llam√≥ la atenci√≥n debido al especial tapabocas que porta y el cual est√° acomodado debido a la dimensi√≥n de la caracter√≠stica barba que lleva desde hace algunos a√Īos.

Las imágenes del escolta de Hosuton han llamado la atención de todos los fanáticos de la NBA en las redes sociales, quienes se han mostrado impresionados.

Harden, Jugador M√°s Valioso (MVP) de la temporada 2017-2018, es el m√°ximo anotador de esta campa√Īa con 34,4 puntos por partido.

Otra de las estrellas que arrib√≥ m√°s tarde a Orlando fue el p√≠vot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, quien este martes termin√≥ su periodo de aislamiento en el hotel y pudo asistir al entrenamiento de sus compa√Īeros.

Jokic dio positivo en un control de coronavirus en su Serbia natal a mediados de junio, por lo que tuvo que cumplira una cuarentena y retrasar su regreso a Estados Unidos.

"Durante esos 14 días (en cuarentena), no pude jugar en absoluto", explicó Jokic, quien llegó el sábado a Orlando.

En junio, Jokic asistió a un partido de basquetbol en Belgrado donde saludó efusivamente a varias personas incluido el tenista Novak Djokovic, quien posteriormente dio positivo en un examen de COVID-19.

Este martes, el pívot All-Star dijo que le sorprendió conocer su contagio ya que no había tenido síntomas de la enfermedad.

"Fue un poco raro, porque me sentía bien", dijo Jokic. "Cuando dijeron (el resultado positivo), me sorprendió un poco porque tenía una rutina diaria normal (...) Entonces llamé a todo el mundo y me dijeron que todo estaba bien, que mi salud era lo más importante".