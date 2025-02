NBA All Star sufre baja de última hora: anuncian lesión de una super estrella

LeBron James anunció este domingo que no jugará en el partido del All-Star de la NBA por molestias en el pie y el tobillo.



La estrella de Los Angeles Lakers no participó el sábado en el día de medios oficial del All-Star pero sí compareció este domingo algo más de una hora antes del partido, un momento que aprovechó para explicar su ausencia de última hora en el encuentro que se juega esta noche en San Francisco (EE.UU.).



"Estoy todavía lidiando con molestias en el tobillo y el pie así que no jugaré esta noche, desafortunadamente. Odio esto pero tengo muchas ganas de ver el nuevo formato", dijo.