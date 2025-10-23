Escándalo mundial: La NBA relacionada con la mafia

El FBI arresta a figuras de la NBA por apuestas ilegales

Según el periodista Shams Charania, el entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue arrestado por el FBI tras ser señalado como parte de una red de apuestas ilegales. La noticia explotó apenas horas después del debut de Portland en la temporada 2025-26, donde el equipo cayó 114-118 ante Minnesota.

Billups, uno de los nombres más respetados en la liga, habría sido detenido poco después del encuentro, marcando un hecho sin precedentes: es la primera vez que un entrenador activo de la NBA es arrestado por vínculos con una operación de apuestas ilegales.

A la lista se suma Terry Rozier, jugador de Miami Heat, quien también fue arrestado en su hotel en Orlando. Rozier ya había estado bajo la lupa en el pasado por situaciones similares.