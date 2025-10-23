Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 17:10
Escándalo mundial: La NBA relacionada con la mafia
Se dio a conocer un escándalo mundial dentro del mundo de la mejor liga de basquetbol del mundo.
Chauncey Billups, Terry Rozier y el exjugador Damon Jones fueron detenidos por una trama de apuestas ilegales vinculada a la mafia. La liga más poderosa del baloncesto mundial vuelve a verse sacudida por un escándalo que amenaza con manchar su reputación.
El FBI arresta a figuras de la NBA por apuestas ilegales
Según el periodista Shams Charania, el entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue arrestado por el FBI tras ser señalado como parte de una red de apuestas ilegales. La noticia explotó apenas horas después del debut de Portland en la temporada 2025-26, donde el equipo cayó 114-118 ante Minnesota.
Billups, uno de los nombres más respetados en la liga, habría sido detenido poco después del encuentro, marcando un hecho sin precedentes: es la primera vez que un entrenador activo de la NBA es arrestado por vínculos con una operación de apuestas ilegales.
A la lista se suma Terry Rozier, jugador de Miami Heat, quien también fue arrestado en su hotel en Orlando. Rozier ya había estado bajo la lupa en el pasado por situaciones similares.
La mafia detrás del caso
Las primeras investigaciones apuntan a una red de partidas de póker ilegales conectadas con la mafia italiana, en particular con las familias Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, conocidas por su historial en “La Cosa Nostra”.
El exjugador Damon Jones, quien militó 11 temporadas en la NBA, también fue detenido como parte de esta trama. Las autoridades estadounidenses aseguran que los implicados usaban información privilegiada para realizar apuestas ilegales y manipular partidas de póker a gran escala.
Declaraciones del FBI: “Una red que operó por años”
En conferencia de prensa, Kash Patel, director del FBI, reveló que hay más de 30 personas involucradas y que las detenciones se realizaron en 11 estados diferentes.
Los cargos abarcan fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y juegos de azar ilegales. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude y hurto durante una investigación que lleva varios años
Por su parte, el fiscal estadounidense Joe Nocella detalló que las acusaciones incluyen apuestas deportivas y juegos manipulados, en los que algunos de los implicados habrían usado su acceso a información interna de la NBA para obtener ganancias millonarias.
Silencio total en la NBA
Hasta el momento, ni la liga, ni los Miami Heat, ni los Portland Trail Blazers han emitido comunicados oficiales sobre el tema. Se espera que el comisionado Adam Silver se pronuncie en las próximas horas ante lo que ya es considerado uno de los mayores escándalos en la historia de la NBA moderna.
Fuente
Antena 2