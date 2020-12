Giannis Antetokounmpo renovó con Bucks por cinco años más

El griego Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA las últimas dos temporadas, anunció el martes que renovará su contrato con los Milwaukee Bucks por cinco años más.

"Esta es mi casa, esta es mi ciudad. Estoy bendecido de poder ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos 5 años. Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo continúa, vamos a por ello", escribió el alero en su cuenta de Instagram.

Antetokounmpo, quien era codiciado por numerosos equipos de la NBA, tenía solo una campaña más de contrato con Milwaukee y podía quedar libre en 2021.

La extensión de la estrella griega le supondrá unos 228,2 millones de dólares por cinco años, el mayor contrato en la historia de la NBA, según reportaron ESPN y el medio digital de The Athletic.

The MVP is just warming up. pic.twitter.com/XUlupUgXk7