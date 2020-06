Jordan se acerca a los 1000 más ricos del mundo gracias a 'The Last Dance'

La publicación del documental 'El Último Baile' (The Last Dance), en el que se refleja la realidad de los Chicago Bulls en una de las temporadas más exitosas de Michael Jordan en la NBA, le permitió al exbasquetbolista, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, aumentar su riqueza, por lo que según la revista 'Forbes', se ubica en el puesto 1001 dentro de las personalidades más ricas del mundo.

Jordan, quien tras su retiro de la actividad competitiva compró el 70% de las acciones de los Charlotte Hornets, incrementó su riqueza de manera notable con la compra del equipo de las avispas, por lo que su fortuna, basada en las ganancias recibidas tras un millonario acuerdo con Nike, el cual alcanzó los 145 millones de dólares creció bastante. Vale la pena recordar que Jordan ganó un total de 94 millones de dólares durante sus 15 temporadas como jugador de los Chicago Bulls y los Washington Wizards, donde concluyó su carrera.

La lista de los más ricos del mundo, según la mencionada publicación, sigue siendo liderada por el dueño de Amazon, Jeff Bezos, mientras que Jordan, cuya fortuna, además de las ganancias previamente nombradas proviene de varios acuerdos comerciales de cifras bastante importantes, está por meterse entre los 1000 más ricos del mundo quien ha consolidado su imagen a través de una marca propia 'Jordan Brand'.

El primer contrato de Michael Jordan le representó 2.8 millones de dólares, por lo que debió esperar cerca de doce años para convertirse en el jugador mejor pago de la NBA, ya que en 1996 firmó un acuerdo de 30 millones de dólares, una cifra que hoy resulta irrisoria ante los multimillonarios contratos que se encuentran en el mercado del basquetbol de los Estados Unidos.