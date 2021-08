Kobe Bryant estaría celebrando hoy sus 43 años: Mamba forever

El adiós de Kobe a la NBA

El 13 de abril de 2016, Kobe Bryant diría adiós al baloncesto profesional y fue allí cuando dio uno de los reconocidos en la historia del deporte, "A mi familia, a mi mujer Vannessa, a mis hijas, gracias por todo su sacrificio, por todas esas horas que pasaba en el gimnasio trabajando y entrenando, mientras Vanessa sosteniendo a la familia de la manera en que lo has hecho. No hay manera en que te lo pueda agradecer lo suficiente. Desde el fondo de mi corazón, gracias. ¿Qué más puedo decir? Mamba out".

Sin duda alguna, es considerado como de los últimos ídolos del baloncesto.