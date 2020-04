Kobe Bryant le decía “Pablo Escobar” a Pau Gasol y el español explicó por qué

Pau Gasol, el mítico basquetbolista español que brilló en la NBA, principalmente con Los Ángeles Lakers, contó detalles de su relación con el fallecido Kobe Bryant, quien perdió la vida a comienzo de año en un accidente de helicóptero. El base, quien se encuentra en su país pasando la cuarentena, confesó que su ex compañero en el equipo californiano lo llamaba “Pablo Escobar”, tal como el narcotraficante colombiano.

“Soy una persona calmada. El “pacificador”. Entonces, para sacarme un poco esa llama de adentro, me llamaba Pablo, por Pablo Escobar”, dijo Gasol en una entrevista con el programa La Resistencia. “No porque fuera un narcotraficante o tuviese algo que ver con ese mundo, sino por mi instinto asesino, de conquistar, de querer ser uno de los grandes. Para sacar ese instinto y esa fuerza, me comparaba con Pablo Escobar”, agregó el jugador de equipos como Bulls de Chicago, entre varios otros.

Agregó que Kobe Bryant “quería sacar la chispa de la capacidad competitiva de sus compañeros. Quería sacar la garra de ganador que él tenía en todos. Cuando nos encontrábamos a los Celtics de 2010, que estuviéramos preparados para esa batalla. Él lo entendía como tal y me ayudó a crecer mi nivel en esos días”.

Cabe recordar que Pau Gasol llegó a la NBA en 2001 para jugar con los Memphis Grizzlies. Con el quinteto de Tennessee estuvo seis temporadas antes de dar el salto a Los Ángeles Lakers. En California tuvo su mayor época de gloria en el baloncesto estadounidense hasta el año 2014. De allí partió a Chicago, San Antonio y finalmente Milwaukee.