Con un vestido largo púrpura, con los números 2 y 24 bordados en la manga, Hudson interpretó una desgarradora versión del tema "For all we know" frente a una pantalla gigante en la que se sucedían imágenes de Bryant y su hija Gianna, también fallecida en el accidente junto a otras siete personas.

En la pista, los jugadores del Team Lebron lucieron el número 2 de Gianna y los del Team Giannis el 24. Las estrellas de la NBA pusieron su parte en el homenaje ofreciendo un partido de una intensidad pocas veces vista en estas citas.

Ambos equipos compitieron hasta el final por ganar esta edición, que tuvo como jugador más valioso a Kawhi Leonard, pero finalmente lo consiguió el Team Lebron por un apretado (157-155) con un agónico tiro libre de Anthony Davis, que jugaba en su ciudad natal.

Por el Team Lebron, Leonard fue el máximo anotador del partido con 30 puntos y James anotó 23 mientras que, por el Team Giannis, su capitán Antetokounmpo sumó 25 unidades y Kemba Walker 23.

El Team Lebron se ha impuesto en las tres ediciones del Juego de las Estrellas celebradas desde que en 2018 se instauró el sistema de capitanes y dejaron de enfrentarse los combinados del Oeste contra Este.

El partido se disputó con unas reglas especiales diseñadas para homenajear a Bryant y que facilitaron que fuera uno de los Juegos de las Estrellas más reñidos y peleados de los últimos años, donde se vieron encendidas protestas a los árbitros, muy inusuales en estos partidos.