Bajo una expectación nunca vista en las últimas dos décadas, la NBA dará la bienvenida el jueves al prodigio francés Victor Wembanyama que, salvo sorpresa histórica, será elegido en el número uno del Draft por los San Antonio Spurs.

El equipo texano, dirigido por el emblemático Gregg Popovich desde 1996, fue el ganador en mayo de la lotería más disputada y escogerá en el primer lugar del Draft del jueves en el Barclays Center de Brooklyn.

Hasta ahora, los Spurs solo habían tenido este privilegio en dos Drafts que también ofrecían talentos generacionales.

La propia NBA ha promocionado intensamente a 'Wemby' en los últimos meses para que sea reconocido lo antes posible por el aficionado de Estados Unidos.

"No dejo que todo esto se me suba a la cabeza", dijo Wembanyama, este miércoles en rueda de prensa. Sin embargo, reconoció que "mañana (jueves) va a pasar algo en lo que he estado pensado durante años".

"Seguro que tendré problemas para dormir esta noche. Me siento muy, muy afortunado", agregó.

Este año la liga emitió en sus plataformas los juegos del equipo de Wembanyama, el Metropolitans 92 de la liga francesa, y en octubre pasado jugó en Las Vegas contra un equipo de la filial G-League promediando unos estratosféricos promedios de 36,5 puntos, 4,5 triples, 7,5 rebotes y 4 tapones.

Wembanyama adelantó que debutaría con la camiseta de los Spurs durante los eventos de pretemporada de la NBA y que espera coordinar con su nuevo equipo para jugar para Francia la Copa del Mundo de Filipinas, Japón e Indonesia, entre agosto y setiembre.

Más allá de Wembanyama, los 30 equipos de la NBA se repartirán a otras 57 promesas de las ligas universitarias y profesionales. Son dos elecciones menos de lo habitual ya que los Sixers y los Bulls perdieron su 'pick' de segunda ronda debido a infracciones en la contratación de agentes libres.

Los Charlotte Hornets serán los segundos en elegir y posteriormente lo harán los Portland Trail Blazers, los Houston Rockets y los Detroit Pistons, en uno de los Drafts más cargados de talento de los últimos años.