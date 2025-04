LeBron James no se guardó nada: así reaccionó en la victoria de Lakers

Los Angeles Lakers no bajan la cabeza y siguen en la búsqueda de un nuevo título de la NBA al empatar en el segundo partido de los playoffs de la NBA frente a Minnesota Timberwolves.

LeBron James, uno de los máximos ídolos del equipo, afirmó justo después de esta contundente victoria que su equipo tuvo un "mejor ataque" en la ronda de 'playoffs' contra los 'wolves'y destacó el buen rendimiento que tuvo cada uno de sus compañeros dentro de la cancha y que les permite volver a ilusionarse tras haber caído en el primer enfrentamiento.

Estas fueron las impresiones de LeBron James tras la victoria de Lakers

"Hemos visto un buen rendimiento. Tuvimos algunas oportunidades excelentes esta noche", dijo la estrella estadounidense al término del encuentro contra Minnesota Timberwolves en el que ganaron por una diferencia de 9 puntos.



James explicó en una rueda de prensa que durante el entrenamiento de ayer ya se dio cuenta de que la respuesta del equipo angelino para afrontar el partido de este martes iba a ser positiva.



"Tuvimos un entrenamiento difícil ayer. Lo hicimos bien ayer, y fue uno de los mejores entrenamientos del año. En cierta manera, sabíamos que saldríamos de ahí con esta actitud. Tuvimos que ver videos antes del entrenamiento, y no fueron buenos, y la forma no era nada buena, así que todos somos competidores y eso es lo que queremos hacer", indicó.



"Sé que muchos de mis tiros desde la cancha fueron excelentes, pero simplemente no entraron. Si podemos seguir teniendo oportunidades tan buenas como esa… Creo que confiamos en nuestros porcentajes, así que tenemos que seguir trabajando en los hábitos y seguir lanzando con confianza", sentenció.