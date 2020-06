LeBron James responde a Drew Brees por polémicos comentarios

En medio de las protestas que se vienen presentando a lo largo de Estados Unidos y del mundo entero por el asesinato de George Floyd, el gesto de Colin Kaepernick y varios de sus colegas afroamericanos, quienes juegan en la NFL, tomó trascendencia, pues el mismo reflejaba esa lucha por los derechos y esa pelea frente a las constantes agresiones a las que varios de ellos se veían sometidos constantemente.

Al respecto, las declaraciones de Drew Brees, mariscal de campo de Nueva Orleans Saints y uno de los más prestigiosos de la liga estadounidense de fútbol americano, no cayeron nada bien, pues cuando fue cuestionado respecto a este gesto, consideró que el mismo se trataba de un irrespeto hacia la bandera y el himno: "Yo amo y respeto a mis compañeros de equipo y estoy ahí, con ellos, en lo que respecta a la lucha por la igualdad racial y la justicia; pero nunca estaré de acuerdo con que alguien le falte el respeto a la bandera y el himno de los Estados Unidos de América".

Las declaraciones trascendieron rápidamente y uno de los encargados de responder a Brees, además de los fanáticos de los Saints quienes protestaron en su contra en las calles de Nueva Orleans, fue LeBron James, quien también se ha encargado de realizar protestas por lo ocurrido con Floyd. "¡Oh, hombre! ¿Sigue siendo sorprendente en este punto? ¡Claro que no! ¿Literalmente todavía no entiendes por qué Kap (Kaepernick) estaba apoyaba en su rodilla? No tiene absolutamente nada que ver irrespeto de Estados Unidos (nuestra bandera) de y nuestros soldados (hombres y mujeres) quienes nos mantienen como un país libre".

Y luego concluyó: "Mi suegro es uno de esos hombres que luchó, también, por este país. Le hice una pregunta sobre este tema y le agraezco todo el tiempo por su compromiso. ¡Nunca encontró ofensiva la protesta pacífica de Kap porque él y yo sabemos que lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal! Dios te bendiga".