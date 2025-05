¿LeBron James se retira de la NBA?: el 'king' lo confirmó

El sueño de un nuevo título para Lakers en la NBA fue frustrado por Minnesota Timberwolves, escuadra encabezada por grandes figuras como Rudy Gobert y Julius Randle, quienes se encargaron de dejar en el camino de los playoffs al equipo de LeBron James y Luca Doncic, quienes se marcharon con las manos vacías al caer cuatro partidos a uno.

Crypto.com Arena, casa de Los Lakers, fue el escenario deportivo que se encargó de acoger el quinto enfrentamiento frente a Timberwolves y posiblemente el último partido de una de las figuras más icónicas del baloncesto, LeBron James, quien tras esta nueva decepción habló sobre su futuro y continuidad en la NBA, dejando principalmente incógnitas con respecto a su continuidad como jugador profesional.

La temporada 2024-2025 de la NBA ha llegado a su fin para Los Angeles Lakers, tras ser eliminados en primera ronda de los playoffs. Pero la gran noticia no ha sido la derrota en sí, sino las declaraciones de LeBron James al finalizar el partido, donde dejó entrever que podría estar considerando su retiro del baloncesto profesional.

A pesar de sus estadísticas, la frustración del 'King James' es evidente, en especial porque fue uno de los jugadores que, a pesar de su avanzada edad, lo entregó todo dentro del terreno de juego durante toda la temporada e incluso siguió rompiendo significativos récords en la historia de la NBA. Los Lakers no lograron encontrar consistencia durante la campaña, y la eliminación temprana ante un equipo más joven y dinámico ha dejado un sabor amargo. LeBron, acostumbrado a competir por el anillo, parece cuestionarse si aún tiene la energía y motivación necesarias para seguir en la élite.

"Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi círculo de confianza para comentarlo y ver qué pasa. Luego también tendré una conversación conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando. La verdad, tengo muchas cosas que pensar sobre mí mismo, así que no sé cómo será la plantilla. No sé, la verdad, en qué punto estoy yo ahora mismo".