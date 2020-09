LeBron James tira de "diplomacia" antes del duelo ante los Heat de Miami

El alero LeBron James volvió a mostrar su lado más "diplomático" cuando habló de lo que significa jugar su décimas Finales de la NBA, las primeras con los Angeles Lakers, frente a su exequipo de los Heat de Miami, a quienes lideró a dos títulos de liga.



Mire acá: LeBron James y los Lakers son favoritos contra los Denver Nuggets



James, de 35 años, segunda temporada con los Lakers, tercer equipo en su carrera a los que lleva a disputar unas Finales, lo hizo anteriormente con los Cavaliers de Cleveland y luego con los Heat, dijo que no quería participar en la asignación de darle un valor especial a las del 2020, que comienzan mañana, miércoles.



"No tiene ningún significado adicional ganar un campeonato, sin importar contra quién estés jugando", comentó James a los periodistas, en vísperas del primer partido. "Ya es bastante difícil llegar a las Finales, estar en esta posición. Si puedes salir victorioso, no importa contra quién lo hagas".



Pero sería su compañero, el pívot Anthony Davis, quien jugará sus primeras Finales de la NBA, el que reconoció que James si sentía, de verdad, una motivación especial al enfrentarse ante su exequipo, y tener la posibilidad de conseguir su cuarto título de campeón.



"Estar de vuelta en las Finales contra Miami, creo, significa mucho más para él ganarlas, que al resto de los compañeros", declaró Davis. "Pienso que este campeonato es probablemente el segundo, detrás del conseguido con los Cavaliers de Cleveland, que más le motiva a James".

Puede ver: LeBron James, en camino de cumplir su promesa a Kobe Bryant tras clasificar a la final de la NBA



James, de 35 años, ganó su campeonato más reciente en el 2016, cuando llevó a los Cavaliers a una remontada de 1-3 en las Finales para vencer a los Warriors de Golden State, dueños de la mejor temporada regular en la historia de la liga, con 73-9.



Los primeros dos campeonatos de James llegaron con el Heat en el 2012 y 2013, primero desmantelando un futuro trío de MVP en el alero Kevin Durant, el base Russell Westbrook y el escolta James Harden con los Thunder de Oklahoma City.