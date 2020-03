"Lo que realmente se debería cancelar es este 2020", aseguró LeBron James

La suspensión indefinida de la temporada de la NBA, la muerte de Kobe Bryant y la situación actual en el mundo, son, para LeBron James, un motivo suficiente para pedir que se acabe este 2020. El basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, aseguró a través de sus redes sociales que el año debía terminar, pues lo que ha ocurrido en apenas tres meses lo considera lamentable y realmente preocupante.

"Se cancelan los eventos deportivos, las clases en los colegios, el trabajo en oficina, etc. Lo que realmente se necesita cancelar es este 2020. Rayos, qué duros han sido estos tres meses. Dios los bendiga y que estén a salvo", escribió una de las máximas estrellas de la NBA a través de su cuenta de Twitter, en relación con el complicado año que ha atravesado, considerando las últimas decisiones de la Liga y el fallecimiento de su amigo, el mencionado Bryant.

En los últimos días, los eventos deportivos a nivel mundial han ido supendiéndose o aplazando de manera indefinida, mientras aumenta el número de contagiados por coronavirus y no se sabe cómo se enfrentarán las diferentes temporadas, si es que las mismas se reanudan, en ese sentido la tristeza que muestra James apunta a eso y deja en claro la grave situación actual en el mundo.

Además de la NBA, varios de los deportes favoritos en Estados Unidos tuvieron que cambiar su programación, tal como sucedió con el Hockey, el béisbol que apenas se preparaba para el inicio de la temporada y el fútbol americano, que también empezaba a alistar el inicio de un nuevo periodo de competencia.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾