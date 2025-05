Los Indiana Pacers lideran 3-1 la final de la conferencia Este en la NBA

Además, y quizás en la estadística más importante de la noche para el escolta, no perdió la pelota una sola vez en 38 minutos de competencia.

"Traté de seguir agresivo y responder", dijo Haliburton. "Quería hacer las jugadas correctas y este es un triunfo muy importante para nosotros".

"Estoy emocionado con la posibilidad de cerrar la serie en Nueva York, debemos estar listos, tenemos que ser mejores en el quinto juego".

Los Pacers alcanzaron una ventaja de hasta 15 puntos, el cuadro neoyorquino no pudo repetir la proeza del cuarto juego en el que se recuperaron de una desventaja de 20 puntos.

El camerunés Pascal Siakam fue el principal aliado de Haliburton con 30 puntos y cinco rebotes.

Lanzó para un 52% desde la cancha conectando en 11 de sus 21 intentos para el campeón de la NBA con los Toronto Raptors en el 2019.

"Siempre trato de ser agresivo", dijo Siakam en entrevista para la cadena TNT. "No me importa si anoto puntos o no pero hoy el equipo necesitaba eso de mí".

"Estoy aquí para lo que necesiten, la identidad de este equipo siempre gira alrededor del trabajo colectivo".