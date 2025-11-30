Actualizado:
Los Warriors sorprenden y contratan jugador familiar de Stephen Curry
El equipo apuesta por la unión familiar para destacar en esta temporada de la NBA.
Los Golden State Warriors contratarán a Seth Curry, el hermano pequeño de Stephen Curry, para reforzar la plantilla hasta final de temporada, según informó este domingo 30 de noviembre la cadena ESPN.
Seth Curry, de 35 años, estaba sin equipo desde que culminó la campaña anterior con los Charlotte Hornetts.
Los Golden State Warriors juntan a la familia Curry
Durante el verano, el pequeño de los Curry ya se incorporó a la disciplina de entrenamiento de los Warriors, pero la franquicia de San Francisco no pudo concretar el fichaje debido a las restricciones salariales de la liga.
De este modo, los hermanos Curry, hijos de Dell Curry, leyenda de los Hornets, protagonizarán la esperada reunión y jugarán por primera vez juntos en la NBA a los 35 y 37 años, respectivamente.
En 2013, tras no ser elegido en el 'draft', Seth Curry firmó con los Santa Cruz Warriors de la G-League, pero a las pocas semanas fichó por los Memphis Grizzlies, iniciando así un periplo que lo ha llevado a pasar por una decena de equipos.
Los números de Seth Curry en la NBA
A lo largo de las once temporadas en la NBA, Seth Curry acredita un 43,3 % en triples, el séptimo mejor registro de la historia. Su hermano mayor promedia un 42,3 %, aunque con una producción muy superior.
Stephen Curry está ahora de mismo de baja por una contusión en un cuádriceps que se hizo esta semana durante un partido contra los Houston Rockets, pero se espera que regrese pronto a la competición.
Cabe recordar que los Warriors vienen de superar 104 – 96 a los Hornets en duelo de la NBA 2025-2026 y el próximo martes enfrentarán a los Thunder, equipo que de momento es octavo en la Conferencia Oeste registrando 11 triunfos y 10 derrotas.
