Los números de Seth Curry en la NBA

A lo largo de las once temporadas en la NBA, Seth Curry acredita un 43,3 % en triples, el séptimo mejor registro de la historia. Su hermano mayor promedia un 42,3 %, aunque con una producción muy superior.



Stephen Curry está ahora de mismo de baja por una contusión en un cuádriceps que se hizo esta semana durante un partido contra los Houston Rockets, pero se espera que regrese pronto a la competición.

Cabe recordar que los Warriors vienen de superar 104 – 96 a los Hornets en duelo de la NBA 2025-2026 y el próximo martes enfrentarán a los Thunder, equipo que de momento es octavo en la Conferencia Oeste registrando 11 triunfos y 10 derrotas.