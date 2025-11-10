Luto en la NBA: Muere uno de los entrenadores más ganadores de la historia

El mundo del baloncesto amaneció de luto este lunes. La NBA confirmó la muerte de Lenny Wilkens, una de las figuras más importantes en la historia de la liga, miembro del Salón de la Fama tanto como jugador como entrenador. Tenía 88 años.

Wilkens fue un símbolo de elegancia dentro y fuera de la cancha, un referente de liderazgo que marcó generaciones. Su fallecimiento deja un vacío enorme en la historia del deporte estadounidense.

Durante sus 15 años como jugador en la NBA, Wilkens se destacó como un base elegante, participando en nueve All Star Games y liderando la liga en asistencias en dos temporadas. Su visión de juego y capacidad para conducir equipos lo llevaron a asumir un rol doble en sus primeros años como jugador-entrenador, experiencia que más tarde marcaría el inicio de una carrera técnica monumental.