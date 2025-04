NBA: así se jugarán los duelos de 'playoff' y 'play-in'; los Warriors tendrán duro rival

Así queda el 'playoff' y el 'play-in' en la Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder contra (8) el vencedor del 'play-in' entre el perdedor del Golden State Warriors-Memphis Grizzlies y el ganador del Sacramento Kings-Dallas Mavericks.

(2) Houston Rockets contra (7) el vencedor en el 'play-in' del Golden State Warriors-Memphis Grizzlies.

(3) Los Angeles Lakers contra (6) Minnesota Timberwolves.

(4) Denver Nuggets contra (5) Los Angeles Clippers.

'Play-in':

(7) Golden State Warriors contra (8) Memphis Grizzlies.

(9) Sacramento Kings contra (10) Dallas Mavericks.

Así queda el 'playoff' y el 'play-in' en la Conferencia Este

(1) Cleveland Cavaliers contra (8) el vencedor del 'play-in' entre el perdedor del Orlando Magic-Atlanta Hawks y el ganador del Chicago Bulls-Miami Heat.

(2) Boston Celtics contra (7) el vencedor en el 'play-in' del Orlando Magic-Atlanta Hawks.

(3) New York Knicks contra (6) Detroit Pistons.

(4) Indiana Pacers contra (5) Milwaukee Bucks.

'Play-in':

(7) Orlando Magic contra (8) Atlanta Hawks.

(9) Chicago Bulls contra (10) Miami Heat.

Los partidos de ‘play-in’ se llevarán a cabo este martes 15 (Magic vs. Hawks y Warriors vs. Grizzlies) y este miércoles 16 de abril (Bulls vs. Heat y Kings vs. Mavericks).