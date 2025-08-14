NBA In-Season Tournament 2025: definidos los grupos, el formato y cronograma

Cronograma y formato de la NBA In-Season Tournament 2025

La fase de grupos se disputará del 31 de octubre al 28 de noviembre. Clasificarán a la siguiente ronda los tres campeones de cada grupo y el mejor segundo clasificado de cada conferencia.



Los cuartos de final se disputarán a partido único el 9 y 10 de diciembre en el estadio de uno de los dos equipos clasificados, mientras que Las Vegas (EE.UU.) será de nuevo la sede de las semifinales y la final el 13 y el 16 de ese mes.



Los Milwaukee Bucks son los vigentes campeones del torneo, tras derrotar en la final de la última edición a los Oklahoma City Thunder, triunfo que se dio con un marcador de 97 a 81.