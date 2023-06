"No nos relajamos": Jokic, luego que Denver quedara a un partido del título en la NBA

Nikola Jokic, al frente de unos Denver Nuggets que ya acarician el anillo, subrayó este viernes que su equipo no ha dejado de pisar el acelerador durante toda la serie ante los Miami Heat.

"Todavía falta una victoria. Necesitamos una más. Lo que me gusta es que no nos relajamos. No nos pusimos cómodos. Todavía jugamos con desesperación, todavía lo queremos. Eso es lo que me hace feliz: que no nos relajamos", dijo en una rueda de prensa.

El pívot serbio también aseguró que en el quinto encuentro jugarán "como si fuera el primero de la serie".

Los Nuggets se colocaron este viernes a solo una victoria del primer anillo de la NBA de su historia tras ganar de nuevo en Miami a los Heat (95-108, 1-3 en la serie).

Vea también: En la NBA alucinan por la llegada de Messi al Inter de Miami: "Me alegro de que esté aquí"

Aaron Gordon (27 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias), Nikola Jokic (23 puntos y 12 rebotes), Jamal Murray (15 puntos y 12 asistencias) y Bruce Brown (21 puntos, 11 de ellos en el último cuarto) fueron los más destacados de unos Nuggets que el lunes tendrán la opción de cerrar las Finales en Denver.

Solo en una de las 36 veces que hubo un 3-1 en las Finales se dio una remontada del equipo que iba por debajo (esa proeza la firmaron los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016 ante los Golden State Warriors).

Jokic aplaudió la "increíble noche" de un Brown que estuvo "muy agresivo" en el último periodo y enfatizó la madurez de un Gordon que, tras su aterrizaje en Denver, ha sabido adaptarse a un "rol diferente" en los Nuggets.

"Por eso se sacrificó y por eso es un gran compañero. Y por él ganamos hoy", aseguró.

Le puede interesar: LeBron James dará el banderazo inicial en las 24 horas de Le Mans

"Creo que si te sacrificas por algo más grande que tú (...), creo que por eso el que está allá arriba te da este partido hoy. Fue nuestro mejor jugador en la pista. Además defiende a su mejor jugador cada noche (Jimmy Butler) y es algo duro y quizá no recibe mucho crédito por eso. Pero sabemos lo que está haciendo por el equipo, estamos realmente agradecidos y le apreciamos mucho", detalló.

Cuestionado sobre el gran momento del deporte en Serbia, ya que este domingo Novak Djokovic jugará la final de Roland Garros, Jokic desveló que el tenista le había escrito un mensaje de texto como aseguró que iba a hacer hace unos días.

"Él es increíble en su deporte, por supuesto, y hace historia todo el rato. Probablemente terminará como uno de los mejores si no el mejor. Tiene una buena oportunidad de ganar otro (Grand Slam)", dijo.

"Tenerle como compatriota que nos representa en el mundo, creo que es un gran honor y creo que la gente de Serbia está muy contenta de tenerlo como compatriota", afirmó.