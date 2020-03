Pau Gasol se debate entre la recuperación y el retiro

Cerca de los 40 años, Pau Gasol enfrenta el momento más duro e su carrera como jugador de baloncesto profesional. El español, lesionado con una fractura del hueso navicular de su pie izquierdo, no encuentra la salida para este problema y aunque ya lo ha intentado todo, decidió darse una última oportunidad con un tratamiendo de células madre que espera le permitan llegar a los Juegos Olímpicos para cumplir su sueño de luchar por la medalla una vez más.

Lea también: Nacional le pide a la Dimayor que se pare la liga por el coronavirus

Gasol se operó en mayo de 2019 y la situación cada vez se presenta más complicada, pues la recuperación no es tan rápida como se esperaba, la idea de las franquicias de contar con un experimentado jugador no aparece y tras su último partido, el 10 de marzo del año anterior, no ha podido volver al maderamen pues los dolores persisten, la incapacidad es grande y si se esfuerza más de lo debido la situación se agravaría.

Sin embargo, las esperanzas no están perdidas y todo se definirá a finales del presente mes, cuando con un examen se evalúe su realidad y si, definitivamente, puede asistir a los Juegos Olímpicos, competencia en la que sueña estar, pero a la que sabe que no asistirá si tiene algún problema, si no viaja para sumar a sus compañeros y si, realmente, no se siente bien, algo que tiene muy claro y en lo que ha sido enfático.

Le puede interesar: Mindeporte obliga a la Liga Betplay a jugar partidos a puerta cerrada

Con este pobre presente, que le ha significado disputar apenas 30 partidos en sus últimas dos temporadas, Gasol sigue esperando una razón de los médicos, sabiendo que la edad también es complicada, que este tipo de lesiones han dejado a jugadores por fuera, tal como sucedió con Yao Ming y que, en determinado caso, prefiere dejar el profesionalismo a complicar más su salud.